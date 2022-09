Foot - Mercato - PSG

Tuchel, Pochettino… Après le PSG, un nouvel échec se dessine

Publié le 22 septembre 2022 à 11h00 par Axel Cornic

Actuellement libres de tout contrat, Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel souhaitent retrouver au plus le banc d’un gros club européen. Mais après s’est cassés les dents sur la Paris Saint-Germain, ils pourraient bien connaître un nouveau revers, alors que leurs noms sont liés à la succession de Massimiliano Allegri à la Juventus.

Le début de l’aventure commence très bien pour Christophe Galtier. Après un échec à l’OGC Nice, le technicien français réalise de très bonnes choses au PSG, gérant notamment l’infernal trio formé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Cela ne lui assure toutefois pas le succès, puisque d’autres entraîneurs avant lui ont connu de bons débuts au PSG, avant de finalement se planter.

Tuchel a laissé sa place à Pochettino...

C’est le cas de Thomas Tuchel, qui est arrivé au PSG en 2018 pour ensuite le quitter à l’hiver 2020. Initialement très proche des joueurs et développant un jeu offensif plaisant à voir, l’Allemand s’est mis la direction à dos et a finalement été poussé vers la sortie au profit d’un ancien joueur du PSG, qui n’est autre que Mauricio Pochettino. Ce dernier a d’ailleurs suivi la même trajectoire que son prédécesseurs, avant d’être écarté en fin de saison dernière.

Et les deux sont désormais annoncés à la Juventus

L’ironie fait que les deux anciens coachs du PSG sont actuellement sans emploi et semblent être liés au même club. Il s’agit de la Juventus, qui selon plusieurs médias italiens cherche un successeur à Massimiliano Allegri. Le début de saison a en effet été catastrophique pour le club turinois, mais surtout pour l’entraîneur transalpin, qui semble totalement avoir perdu la main sur son vestiaire.

Des simples rumeurs ?