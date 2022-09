Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a réussi un coup de maître sur le mercato

Publié le 22 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Lors de la session estivale des transferts, Pablo Longoria a mené à bien plusieurs gros dossiers dont celui de Jonathan Clauss pourtant courtisé par de grands clubs européens que sont Chelsea, Manchester United et l’Atletico de Madrid. Invité à s’exprimer sur son choix, l’international français n’a pas fait de langue de bois.

À l’instar du mercato estival de 2021, Pablo Longoria a considérablement pu renforcer les lignes de l’effectif de l’OM cet été. Le président de l’Olympique de Marseille a mis la main sur pas moins d’une dizaine de recrues, en frappant un gros coup sur le marché.

Le gros coup Alexis Sanchez, l’expérience de Bailly et de Veretout

Alors que Pablo Longoria aurait initialement essuyé des échecs avec Paulo Dybala et Memphis Depay, un attaquant expérimenté et ayant eu belle expérience de la Ligue des champions a débarqué à l’OM en la personne d’Alexis Sanchez. Eric Bailly et Jordan Veretout vont eux aussi apporter leur expérience à l’effectif d’Igor Tudor.

Courtisé par les plus grands, Clauss a fait un choix fort

Et le président de l’OM a su frapper un grand coup sur le mercato en mettant la main sur Jonathan Clauss. Alors que l’Atletico de Madrid, Chelsea ou encore Manchester United en pinçaient pour l’ex-latéral de Lens, c’est l’OM qui est sorti vainqueur de cette opération et Clauss s’est confié sur son refus de signer à Chelsea pour Infosport+. « Je ne voulais pas signer à Chelsea pour dire un jour j’ai signé à Chelsea ».

« Marseille a coché toutes les cases que je recherchais »