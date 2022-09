Foot - Mercato - OM

OM : Poussé au départ, Rongier avait tranché pour son avenir

Publié le 21 septembre 2022 à 21h15 par La rédaction

Élément important dans le milieu de l’OM, Valentin Rongier vient de prolonger son contrat jusqu’en 2026. Poussé pourtant à quitter le club marseillais l’an dernier, le milieu de terrain est finalement resté, lui qui n'a jamais eu l’envie de quitter l’Olympique de Marseille. Un choix gagnant puisque le joueur est désormais vice-capitaine.

L’an dernier, Pablo Longoria imaginait un avenir loin de l’OM pour Valentin Rongier. Il est finalement resté et le président marseillais a depuis changé d’avis et un possible départ du milieu français n’était plus un sujet de discussion. Rongier vient d'ailleurs de prolonger à l'OM. Mais dans la tête de l’ancien Nantais, tout a toujours était très clair.

Rongier voulait absolument rester à l’OM

Alors que Valentin Rongier était invité à quitter l’OM l’an dernier, le milieu marseillais souhaitait absolument rester à Marseille comme l’indique La Provence . Une décision importante qui a fini par payer.

Rongier désormais vice capitaine

Après avoir gagné la confiance de Jorge Sampaoli puis celle d’Igor Tudor, Valentin Rongier est désormais devenu un cadre dans le onze de l’entraîneur croate. Encore mieux, l’ancien Nantais est même devenu vice-capitaine de l'OM cette saison. Le milieu de terrain fait donc désormais l’unanimité au yeux des dirigeants marseillais, alors que son avenir à Marseille était plus qu’incertain il y a à peine un an.