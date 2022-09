Foot - Mercato

Lloris, Leonardo… Pochettino en route vers un projet XXL ?

Publié le 21 septembre 2022 à 20h30 par Bernard Colas

Libre depuis son départ du PSG en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino pourrait retrouver la Ligue 1 dans les prochains jours. Le profil de l’Argentin retient en effet l’attention des dirigeants de l’OGC Nice, travaillant actuellement sur la succession de Lucien Favre, dont les jours à la tête du Gym sont comptés. En plus de l’ancien entraîneur parisien, INEOS pourrait miser sur d'autres profils prestigieux pour se relancer.

Sous le feu des critiques du côté du Parc des Princes, Mauricio Pochettino n’a pas eu l’occasion d’honorer son contrat jusqu’à terme au PSG, poussé vers la sortie en fin de saison dernière. Alors que son nom avait été évoqué à Manchester United avant la nomination d’Erik ten Hag, l’Argentin a de nouveau fait parler de lui après le licenciement de Thomas Tuchel à Chelsea, mais c’est bien en Ligue 1 que Pochettino pourrait rebondir après son aventure parisienne.

Favre proche du départ, Pochettino est ciblé

Suite à son mauvais début de saison, avec une 13e place au classement, l’OGC Nice songe à de grands changements en interne, et cela pourrait démarrer avec le départ de Lucien Favre. Selon RMC , les deux parties veulent mettre fin à leur collaboration, et le Gym a déjà ciblé le successeur idéal en ayant fait de Pochettino sa priorité. Alors que ce dernier réclamerait 1M€ par mois pour prendre les rênes du club, RMC précise que les demandes salariales de l’ancien coach du PSG ne seraient pas un problème pour INEOS. Mais Mauricio Pochettino aurait d’autres exigences.

Lloris dans les valises de Pochettino ?

Selon Média Foot , le sujet du mercato aurait été évoqué au cours des discussions entre l’OGC Nice et Mauricio Pochettino, qui voudrait déjà boucler un gros coup en cas d’arrivée sur la Riviera. En effet, l’ancien coach de Tottenham souhaiterait retrouver Hugo Lloris, son ancien gardien chez les Spurs , formé du côté de Nice. Recruté cet été en provenance de Leceister, Kasper Schmeichel est en manque d’efficacité depuis son arrivée et ne séduirait donc pas l’Argentin. Le capitaine de l’équipe de France apparaîtrait comme une recrue de choix pour l’OGC Nice, et il pourrait également y avoir du mouvement dans l’organigramme.

Nice pourrait reformer le duo Pochettino-Leonardo