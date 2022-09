Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Pochettino prêt à prendre sa revanche sur le PSG ?

Publié le 21 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, le divorce a donc été prononcé cet été. Bien qu’il avait encore un an de contrat, l’Argentin a été remercié. Mais voilà que le chemin de Pochettino pourrait à nouveau croiser celui du club de la capitale puisque le natif de Murphy est annoncé comme l’une des pistes de l’OGC Nice pour remplacer Lucien Favre. Des précisions ont d’ailleurs été apportées.

Le fiasco face au Real Madrid en Ligue des Champions aura donc été fatal pour Mauricio Pochettino. Ainsi, plus la fin de saison approchait, moins il ne faisait de doute que l’Argentin allait être remercié. Et finalement, le verdict est tombé au cours de l’été : Pochettino a été remercié par le PSG. Désormais, le natif de Murphy se retrouve donc libre et il n’a toujours pas retrouvé de club lui qui a été annoncé un peu partout. Malgré tout, Mauricio Pochettino garde une belle cote en Europe et voilà qu’on pourrait d’ailleurs le revoir en Ligue 1. De quoi lui donner la possibilité de prendre sa revanche sur le PSG ?

Mercato : Viré par le PSG, Pochettino est chaud pour un autre club de Ligue 1 https://t.co/7mUCaNkx5d pic.twitter.com/nyoW8pUBGm — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Direction l’OGC Nice ?

Et c’est à l’OGC Nice que Mauricio Pochettino pourrait poser ses valises. En effet, depuis le début de la saison, les Aiglons déçoivent et forcément, Lucien Favre est pointé du doigt. Et voilà que le Suisse serait déjà en danger. Ainsi, pour le remplacer, le nom de Pochettino a été évoqué. Une option confirmée par ESPN . Alors que le patron de Nice envisagerait bel et bien de se séparer de Lucien Favre, l’option numéro 1 pour le remplacer se nommerait Mauricio Pochettino. Ne manquerait plus qu’à convaincre l’ancien entraîneur du PSG.

Priorité à l’Angleterre ?