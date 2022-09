Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar prêt à rentrer au Brésil ? La réponse

Publié le 20 septembre 2022 à 17h00 par Alexandre Higounet

Certains médias brésiliens affirment ces dernières heures que Neymar, qui serait mécontent de son statut dégradé à Paris, pourrait bientôt réfléchir concrètement à un départ du PSG en fin de saison pour un retour au Brésil, du côté de Flamengo. Faut-il y croire ? Analyse.

Au Brésil, certains médias affirment que Neymar pourrait réfléchir à un départ du Paris Saint-Germain en fin de saison, vivant mal la relégation de son statut au sein du club de la capitale, malgré un début de saison stratosphérique. Selon ces médias, l’attaquant brésilien pourrait considérer une signature à Flamengo en juin prochain. Un tel scénario est-il à prendre en considération ?

Mercato - PSG : Un message très clair de Neymar sur son avenir ? https://t.co/3v3SG7zajw pic.twitter.com/hfKkdd6FGd — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Impossible pour Neymar

En l’état, non. Il apparaît en effet improbable, pour pas dire impossible, que Neymar envisage un sacrifice financier astronomique en renonçant à son bail XXL au PSG jusqu’en juin 2025 pour s’engager à Flamengo. Cet été déjà, il a clairement fait savoir qu’il n’entendait absolument pas quitter Paris alors qu’il avait été alerté que le club l’avait proposé sur le marché, conscient qu’il ne trouverait nulle part ailleurs de telles conditions financières.

Un contrat XXL qui l’engage au PSG

Il n’existe donc aucune possibilité pour que la star brésilienne renonce à son salaire alors qu’il a encore trois ans avec Paris. Neymar serait à un an de la fin de son contrat, une négociation pour une résiliation avec le PSG serait possible, le club de la capitale pouvant accepter de payer au joueur une partie de sa dernière année pour qu’il parte, rendant envisageable son départ pour le Brésil. Mais à trois ans de la fin de son bail, alors que Neymar porte littéralement l’équipe depuis le début de saison, cela n’a aucune chance d’arriver. De surcroit, Neymar apparaît beaucoup plus dans la dynamique de retrouver son statut à Paris que de tout abandonner pour rentrer au Brésil.