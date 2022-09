Foot - Mercato - PSG

PSG : Entre Neymar et Mbappé, lequel le Qatar doit-il sacrifier ?

Publié le 20 septembre 2022 à 08h00 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait être vendu par le PSG l’été prochain bien que le club français ait fait des pieds et des mains pour prolonger son contrat à l’intersaison. Pour ce qui est de Neymar, un départ ne serait pas à exclure non plus. Mais selon, lequel des deux attaquants doit plier bagage ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé ou Neymar ? Ces derniers temps, les deux attaquants du PSG sont liés par des faits de jeu qui se sont transformés en polémique. Que ce soit le penaltygate en août dernier ou l’oubli de Mbappé face à la Juventus qui a déclenché la colère du Brésilien. Au point de mettre un terme à leur collaboration initiée en août 2017 dès l’été prochain ?

Neymar prêt à claquer la porte ?

Déjà, lors du dernier mercato estival, Neymar aurait été poussé vers la sortie par Luis Campos selon le JDD . Le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait aimé se séparer du Brésilien afin d’aligner Kylian Mbappé et Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque de Christophe Galtier qui avait pour sa part expliquait dès sa conférence de presse de présentation, vouloir conserver Neymar. Lassé des polémiques avec Mbappé, Neymar songerait à quitter le PSG à la fin de la saison pour potentiellement rejoindre Flamengo selon le journaliste Renato Mauricio Prado.

Mercato - PSG : Un record de Neymar bientôt atomisé par Mbappé ? https://t.co/Kape6InI4Y pic.twitter.com/81OR5l3mUu — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Le Qatar prêt au sacrifice ultime avec Mbappé ?