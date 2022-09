Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelles révélations sur le mercato de Neymar

Publié le 19 septembre 2022 à 13h15 par Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, Neymar brille. Avec le PSG, les statistiques du Brésilien impressionnent. Mais tout aurait pu être bien différent alors qu'il était question d'un possible transfert de Neymar. Alors que le PSG aurait cherché à s'en débarrasser, il fallait toutefois pour cela trouver des prétendants.

8 buts, 7 passes décisives... Telles sont donc les statistiques de Neymar en Ligue 1 cette saison. Finalement, au PSG, on ne doit pas regretter de ne pas s'être séparé du Brésilien. En effet, au début du mercato, il était annoncé que Neymar n'était plus forcément en odeur de sainteté et qu'il fallait s'en débarrasser. Mais cela ne s'est donc pas passé comme prévu.

Mercato - PSG : Neymar lâche un énorme indice sur son avenir https://t.co/ntIf9T4PRW pic.twitter.com/hAEd2XIv1v — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Un départ avorté...

Si Neymar est donc toujours un joueur du PSG, un départ était visiblement à l'ordre du jour, au contraire de ce qu'a pu dire Luis Campos. En effet, comme l'a révélé le JDD , le plan était bel et bien de se séparer de Neymar afin de faire de la place à Robert Lewandowski et l'associer ainsi avec Kylian Mbappé.

... faute de prétendants