PSG : Une révolution en vue avec le transfert de Mbappé ?

Publié le 19 septembre 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Compte tenu de la nature exacte du contrat liant Kylian Mbappé au PSG, il serait pas exclu de voir le natif de Bondy faire ses valises dès le prochain mercato estival. Alors que le feuilleton risque de faire énormément parler dans les mois à venir, un transfert de Mbappé pourrait ne pas être forcément une si mauvaise nouvelle au PSG. Explications.

En mai dernier, sur la pelouse du Parc des Princes, il était alors annoncé que Kylian Mbappé avait finalement prolongé au PSG. Il était expliqué que le contrat signé portait jusqu'en 2025. La réalité serait quelque peu différente. En effet, comme l'a révélé L'Equipe , le contrat de Mbappé irait jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option. De quoi déjà relancer le feuilleton autour de l'avenir du joueur du PSG, qui pourrait donc partir libre dans deux ans. A moins qu'il ne soit transféré dès l'été prochain pour éviter un départ pour 0€ ?

La porte est ouverte ?

Et visiblement, le scénario d'un transfert de Kylian Mbappé en 2023 prend de l'ampleur. En effet, selon les informations de Média Foot , le PSG n'exclurait désormais plus cette option. La porte serait alors ouverte pour un départ de Mbappé, mais à certaines conditions. En effet, il faudra que l'international français souhaite s'en aller et surtout que le PSG récupère une grosse somme en contrepartie.

