Foot - Mercato - PSG

La presse brésilienne lâche une bombe sur l'avenir de Neymar

Publié le 18 septembre 2022 à 21h10 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Neymar est toujours étincelant au sein du PSG. L’international brésilien est impressionnant, tant dans le jeu que statistiquement. Cependant, il se murmure au Brésil que son avenir pourrait s’écrire loin du PSG. Et sa future destination serait d’ailleurs d’ores et déjà connue.

Et si l’avenir de Neymar ne s’écrivait plus au PSG ? Étincelant depuis le début de la saison, l’international brésilien aurait malgré tout des envies d’ailleurs. Véritable fer de lance sur le plan offensif au sein du PSG, l’ancien ailier du Barça aurait déjà des envies d’ailleurs. Et son prochain club serait déjà connu.

PSG : Le grand Neymar est de retour, Galtier peut jubiler https://t.co/xR0rroyPbn pic.twitter.com/kykhlpUpMC — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

Neymar, direction Flamengo ?

En effet, le journaliste brésilien Renato Mauricio Prado affirme que Neymar aurait choisi de quitter le PSG pour rejoindre Flamengo. Si cette décision ne devrait pas arriver tout de suite, l’international brésilien aurait déjà fait part, à plusieurs reprises, de son envie d'évoluer en faveur du club 7 fois vainqueur du championnat brésilien, et vainqueur à 2 reprises de la Copa Libertadores.

Neymar, un argument politique

Outre de l’aspect sportif non négligeable, le retour de Neymar au Brésil aurait également des atouts… politiques. En effet, l’international brésilien du PSG serait l’un des principaux arguments de Marcos Braz, actuel vice-Président de Flamengo, afin de prendre la tête du club. Il tenterait en effet d’utiliser un retour de Neymar au Brésil, et une signature au sein du club, afin de récupérer des voix.

Aucune décision avant la prochaine Coupe du monde

Neymar aurait donc une grande responsabilité sur les épaules. Pourtant, aucune décision ne devrait être annoncée par l'international brésilien avant la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu dans maintenant dans deux mois au Qatar. De quoi laisser le temps aux amateurs de Ligue 1, et du PSG, de profiter encore un peu de la star parisienne, qui émerveille de par ses statistiques et son influence sur le jeu depuis le début de la saison