Mercato - PSG : Le grand retour de Pochettino se précise

Publié le 20 septembre 2022 à 10h00 par La rédaction

Sans club depuis sa mise à pied par le PSG, Mauricio Pochettino pourrait retrouver un banc en Ligue 1. L’OGC Nice pense à l’Argentin alors que l’avenir de Lucien Favre est plus qu’en danger après un début de saison difficile et quelques tensions en interne, notamment à cause de la gestion du mercato qui n’a pas été appréciée par l’entraîneur suisse.

Seulement quelques mois après son départ du PSG, Mauricio Pochettino pourrait très vite retrouver du service dans un autre club de Ligue 1. Après des débuts compliqués avec son club, l’avenir de cet entraîneur serait très en danger.

L’avenir de Lucien Favre déjà en danger ?

Avec seulement deux victoires cette saison en 8 rencontres, les jours de Lucien Favre sur le banc de l’OGC Nice seraient déjà comptés. À en croire les informations de Nice-Matin , les dirigeants niçois se poseraient la question sur les capacités de l’entraîneur suisse à pouvoir remonter la pente tandis que les joueurs se sentiraient perdus sur le terrain. Mais ce problème pourrait venir d’une gestion du mercato ratée.

Lucien Favre pas satisfait du mercato

Alors que des tensions sont présentes en interne, Lucien Favre aurait fait comprendre à ses dirigeants qu’il n’a pas apprécié la gestion de ce mercato, le départ de Julien Fournier, l’ancien directeur sportif, mais aussi les arrivées de certains joueurs qu’il ne souhaitait pas avoir dans son effectif.

Mauricio Pochettino pour remplacer Lucien Favre