Mercato : Au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a frappé fort

Publié le 20 septembre 2022 à 07h10 par Thomas Bourseau

Recruté par le Real Madrid au nez et à la barbe du PSG et de Liverpool notamment, Aurélien Tchouaméni n’a pas traîné à faire son trou à la Casa Blanca où il ferait l’unanimité et notamment auprès de Toni Kroos et de Luka Modric.

Aurélien Tchouaméni aurait pu ne pas s’engager en faveur du Real Madrid. Dès 2021, Chelsea aurait été tout proche de s’attacher les services de l’ex-joueur de l’AS Monaco avant que les décideurs des Blues ne fassent le choix de privilégier l’option Saul Niguez comme Football London l’a souligné.

Malgré le PSG et Liverpool, Tchouaméni ne voulait entendre parler que du Real Madrid

Avant sa signature au Real Madrid en juin dernier, Aurélien Tchouaméni a été annoncé du côté de Liverpool, de Manchester United et surtout au PSG où le conseiller football Luis Campos et surtout Kylian Mbappé ont tenté de le faire venir au PSG. Mais ce fut trop tard puisque dès que le Real Madrid a pointé le bout de son nez, Tchouaméni ne voulait rejoindre que le club merengue.

Tchouaméni a ravi Modric et Kroos