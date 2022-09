Foot - Mercato - OM

OM : Sampaoli voulait deux stars sur le mercato

Publié le 22 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a finalement décidé de quitter l’OM cet été en raison de désaccords majeurs avec sa direction sur le mercato, Jorge Sampaoli est revenu sur son départ. Et l’entraîneur argentin fait état de deux renforts XXL qu’il avait souhaité attirer durant son mandat : Arturo Vidal et Alexis Sanchez, qui s’est depuis engagé avec l’OM.

Nommé sur le banc de l’OM en février 2021, soit quelques semaines avec la démission soudaine d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli a laissé un souvenir marquant au sein du club phocéen. L’entraîneur argentin a réussi la saison passée à hisser son équipe à la deuxième place du classement de Ligue 1, derrière le PSG, permettant donc à l’OM de retrouver la Ligue des Champions. Et en dépit de cette dynamique positive, Sampaoli a décidé dans la foulée de mettre un terme à son règne d’un an et demi à l’OM.

Mercato : Jorge Sampaoli lâche une grosse indication sur son avenir https://t.co/Kn0yDdo2vt pic.twitter.com/B9MlXfXy3l — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

Des désaccords majeurs avec Longoria

En effet, Jorge Sampaoli souhaitait davantage de garanties sur le mercato estival pour envisager de rester à l’OM, d’autant que le club phocéen allait retrouver la Ligue des Champions et se devait d’être compétitif. C’est ainsi qu’il aurait suggéré plusieurs noms tels qu’Antoine Griezmann et Renato Sanches, mais il s’est rapidement heurté au refus de son président, Pablo Longoria : « Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer) », expliquait Sampaoli début septembre. Et ce n’est pas tout…

« Je voulais Vidal et Sanchez »