Real Madrid : Une réponse tombe pour le transfert de ce crack

Publié le 21 septembre 2022 à 22h15 par Hugo Chirossel

Arrivé il y a deux ans, Jude Bellingham pourrait vivre sa dernière saison au Borussia Dortmund. L’international anglais de 19 ans est très courtisé, notamment en Premier League où Manchester City et Chelsea sont intéressés. Mais il ne compterait pas retourner au pays et préférerait prendre la direction de l’Espagne et du Real Madrid.

Jude Bellingham ne manque pas de prétendants. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025 avec le Borussia Dortmund, le club allemand aurait repoussé plusieurs offres le concernant l’été dernier. Ce n’est que partie remise, puisque de nombreux grands clubs européens s’intéressent à son profil.

La Premier League veut Bellingham

En effet, The Sun indiquait récemment que Chelsea comptait mettre 113M€ afin de s’attacher ses services l’année prochaine. Manchester City serait également sur le dossier, tout comme le Real Madrid. Depuis le départ de Casemiro, les Merengue l’ont identifié comme la prochaine recrue au milieu de terrain.

🤍 "BELLINGHAM quiere jugar en el REAL MADRID"🤍👉¡Ojo a la información de @10JoseAlvarez ! pic.twitter.com/yDtvFG1ym5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 21, 2022

Une préférence pour le Real Madrid