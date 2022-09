Foot - Mercato

Mercato : Le verdict final tombe pour l’avenir de Zidane

Publié le 22 septembre 2022 à 07h00 par Axel Cornic

La route le menant jusqu’au poste de sélectionneur de l’équipe de France semble déjà toute tracée, mais Zinedine Zidane reste toujours suspendu à la décision de Didier Deschamps. Ainsi, il pourrait se rabattre sur son ancien club de la Juventus, où Massimiliano Allegri est plus critiqué que jamais. Mais est-ce vraiment une piste viable ?

Après plus d’un an sans club, Zinedine Zidane semble avoir hâte de reprendre du service. Mais où ? Le PSG a tenté le coup en fin de saison dernière, mais désormais c’est la Juventus qui semble songer à lui, alors que le début de saison catastrophique de Massimiliano Allegri pourrait lui coûter son poste.

Zidane, la véritable obsession de la famille Agnelli

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , dès qu’il a commencé sa carrière d’entraîneur, Zinedine Zidane a toujours été un fantasme pour la Juventus et surtout pour son président, Andrea Agnelli. Les succès rencontrés au Real Madrid n’ont fait que renforcer ce sentiment de retrouver celui qui a porté le numéro 21 bianconero, de 1996 à 2001.

Beaucoup trop cher pour le moment

De là à le voir débarquer à Turin, on semble en être encore loin. La Gazzetta assure en effet qu’il serait actuellement impossible pour la Juventus de payer le licenciement de Massimiliano Allegri ainsi que de tout son staff, pour ensuite dépenser encore plus d’argent avec Zinedine Zidane et l’équipe qui l’accompagnerait.

Montero l’intérimaire, en attendant Gasperini ?

Si changement il y a à la Juventus, c’est plutôt vers un entraîneur intérimaire que l’on devrait se diriger. Le quotidien italien évoque ainsi la piste Pablo Montero, l’actuel entraîneur des U23 qui a d’ailleurs joué avec Zinedine Zidane par le passé. Il aurait la mission d’aller jusqu’à la fin de la saison, lorsqu’un autre ancien pourrait être approché avec Gian Piero Gasperini.