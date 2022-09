Foot - Mercato - PSG

PSG : Il ne regrette pas son transfert au PSG cet été

Publié le 22 septembre 2022 à 05h15 par Thibault Morlain

Fabian Ruiz fait donc partie des 6 recrues du PSG lors du dernier marché des transferts. Recruté par Luis Campos, l’Espagnol est donc arrivé en provenance de Naples pour renforcer le groupe de Galtier. Et si Fabian Ruiz doit encore prendre ses marques, il ne cache pas sa joie d’avoir rejoint le PSG.

Cet été, le PSG s’est notamment renforcé au milieu de terrain. Et alors que son nom circulait quand Leonardo était là, Fabian Ruiz a finalement été recruté par Luis Campos. Arrivé de Naples, l’Espagnol a donc posé ses valises à Paris et à l’occasion d’un entretien accordé à El Pais , Fabian Ruiz est revenu sur ce transfert.

« On ne peut pas dire non à un club comme le PSG »

« Une offre arrive, on pense tous que c’est très bien, qu’on ne peut pas dire non à un club comme le PSG, pour le projet qu’il porte, pour le club, pour l’histoire. J’avais encore un an de contrat, mais le Napoli et moi avions l’intérêt de trouver un autre challenge. Je pense que c’était un excellent choix », a d’abord expliqué Fabian Ruiz.

« J’ai parlé à Luis Campos, qui m’a expliqué le projet »