Mercato : Favre remplacé par Pochettino, on crie au scandale

Publié le 22 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Avec le départ de Christophe Galtier pour le PSG, l’OGC Nice a fait revenir Lucien Favre. Mais voilà qu’après seulement 8 journées de Ligue 1, la place du Suisse est déjà remise en question. Face aux mauvais résultats des Aiglons, Favre se retrouve ainsi sur un siège éjectable. De quoi en indigner plus d’un.

Après 8 journées de Ligue 1, l’OGC Nice pointe à la 13ème place avec seulement 8 points au compteur. Les résultats ne sont pas au rendez-vous pour les Aiglons et forcément, c’est Lucien Favre qui se retrouve en première ligne face aux critiques. Et voilà qu’après seulement deux mois de compétition, cela pourrait déjà bouger sur le banc de l’OGC Nice. En effet, revenu cet été, Favre pourrait déjà être remercié et sur la Côte d’Azur, le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance.

« Je tombe des nues ! »

L’OGC Nice va-t-il déjà changer d’entraîneur, remplaçant Lucien Favre par Mauricio Pochettino ? Au micro de RMC , Jérôme Rothen a poussé un coup de gueule sur cette situation chez les Aiglons. « Je suis stupéfait qu'on parle d'un changement d'entraîneur, alors qu'il y a une stratégie très claire. (...) Je pense qu'il a accepté ce projet, car il est ambitieux, mais il faut lui faire entièrement confiance. Après 8 journées de championnat et 2 matchs en Coupe d'Europe, enfin un peu plus avec le tour préliminaire, on vient m'expliquer que les dirigeants niçois ne sont pas contents du travail de Favre, que le groupe n'adhère pas à son discours. Mais je tombe des nues ! Comment on peux juger un entraîneur comme ça au bout de 10 matchs ? », a lâché Rothen.

« C’est lunaire »