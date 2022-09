Foot - Mercato

Après le PSG, Pochettino est tout proche d'un retour fracassant

Publié le 21 septembre 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet

Ne faisant pas l’unanimité à l’OGC Nice en ce début de saison, Lucien Favre pourrait voir sa deuxième aventure sur la Côte d’Azur se terminer prochainement. Le club niçois travaillerait déjà sur son successeur et aurait identifié Mauricio Pochettino comme le profil idéal. Mais l’Argentin, bien que tenté par le projet du Gym, privilégierait d’autres pistes pour le moment.

Il y a quelques semaines déjà, Mauricio Pochettino se voyait être mis à pied par le PSG. Sans club jusqu’à présent, l’Argentin pourrait cependant rebondir au sein d’une autre équipe en Ligue 1. Auteur d’un début de saison mitigé pour l’instant, ne pointant qu’à la 13e place du championnat, l’OGC Nice pourrait se séparer de Lucien Favre. D’ailleurs, le départ du technicien suisse prendrait de plus en plus forme.

Mercato : Une grande réponse tombe pour le retour de Pochettino https://t.co/qcmkyK1Lg5 pic.twitter.com/kh3wCRTH90 — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

En interne, on prépare le départ de Lucien Favre

Comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, l’OGC Nice préparerait le départ de Lucien Favre. En interne, Ineos estime que le Suisse ne sera pas en mesure de gagner la confiance de son vestiaire, qu’il n’a jamais conquis. Les éléments qui ont connu Christophe Galtier ne seraient pas certains de voir Lucien Favre être capable de transcender le groupe entier, d’autant que certaines recrues sentiraient qu’elles ne sont pas vraiment désirées. L’OGC Nice ciblerait donc une pointure pour le remplacer et aurait jeté son dévolu sur Mauricio Pochettino. Mais ce dernier privilégierait d’autres pistes pour l’instant.

Pochettino a d’autres options, mais...

En effet, le quotidien sportif confirme que Mauricio Pochettino serait pour le moment plus tenté par un challenge en Premier League, où sa cote de popularité est encore assez importante, ou en Espagne. Néanmoins, l’Argentin n’aurait clairement pas fermé la porte au projet de l’OGC Nice et serait même ouvert à la discussion. D’ailleurs, les contacts entre les deux parties devraient se poursuivre dans les prochaines heures.

L’OGC Nice a une ouverture

En effet, une réunion serait prévue ce mercredi entre Mauricio Pochettino et les hauts dirigeants du club niçois. Si Dave Brailsford - manager de l’équipe professionnelle d’Ineos - ne devrait pas répondre présent à cause d’un problème de santé, l’Argentin devrait s’entretenir avec Jean-Pierre Rivère (président de l'OGC Nice) et Iain Moody, relais privilégié de Dave Brailsford. Reste maintenant à voir si l’OGC Nice parviendra à convaincre Mauricio Pochettino, qui pourrait finalement faire son retour en Ligue 1.