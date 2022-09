Foot - Mercato

PSG : Deux anciennes figures du projet QSI bientôt réunies ?

Publié le 21 septembre 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Libres depuis leurs limogeages respectifs du PSG en fin de saison dernières, Mauricio Pochettino et Leonardo pourraient très prochainement collaborer de nouveau ensemble. L’entraîneur argentin apparaît comme la priorité absolue de l’OGC Nice pour remplacer Lucien Favre, et Leonardo figure lui aussi sur la short-list des Aiglons.

Ça bouge en coulisses du côté de l’OGC Nice ! Actuel 13e de Ligue 1, le club azuréen n’obtient pas les résultats escomptés en ce début de saison, et la direction commence déjà à perdre patience. Nommé en lieu et place de Christophe Galtier qui est parti prendre les rênes du PSG, Lucien Favre peine à trouver la bonne formule pour faire tourner son équipe, et le technicien suisse semble tout proche de la sortie, avec un autre entraîneur de renom pour lui succéder.

Pochettino plus que jamais en approche

Comme révélé par Foot Mercato mardi et confirmé ensuite un peu partout, Mauricio Pochettino est la grande priorité de l’OGC Nice pour remplacer Lucien Favre. Libre depuis son limogeage du PSG en début d’été, l’entraîneur argentin serait tout à fait disposé à venir relever le challenge proposé par INEOS, et son imposant salaire ne serait d’ailleurs pas un frein pour la direction de l’OGC Nice. Une direction qui pourrait d’ailleurs accueillir très prochainement un autre visage bien connu du projet QSI au PSG.

Mercato - PSG : Leonardo a fait de grosses folies au PSG https://t.co/2DWdghG0nQ pic.twitter.com/TQtTutHx27 — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Leonardo ciblé pour la direction sportive de l’OGC Nice

Média Foot a annoncé que Leonardo, lui aussi limogé par le PSG au terme de la saison 2021-2022, figure sur la short-list de l’OGC Nice pour le poste de directeur sportif. Les Aiglons n’ont pas encore trouvé leur bonheur depuis le départ de Julien Fournier, et Leonardo serait donc l’une des deux options à l’étude en plus de celle menant à Michael Edwards (Liverpool). Il pourrait donc de nouveau collaborer avec Pochettino… mais qu’en est-il de leur relation, qui semblait très compliquée au sein du PSG ?

Pas de clash entre Leonardo et Pochettino