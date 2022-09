Foot - Mercato

Mercato : Pour son retour, Zinedine Zidane est prévenu

Publié le 21 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Sans club depuis 2021, Zinedine Zidane semblerait attendre son heure en Équipe de France, mais ne fermerait pas pour autant la porte à la Juventus. Pour autant, le retour de l’ancien joueur de la Vieille Dame à Turin ne serait pas d’actualité.

Zinedine Zidane est sans club depuis la fin de la saison 2020/2021 et son départ du Real Madrid. Depuis, le nom du champion du monde 98 a été annoncé du côté de Manchester United, du PSG et plus récemment de Chelsea dans le cadre de la succession de Thomas Tuchel.

Zidane en attente des Bleus ?

Néanmoins, le journaliste de The Evening Standard , à savoir Nizaar Kinsella, affirmait dernièrement que Zinedine Zidane refusait de se lancer un nouveau challenge en Angleterre. D’ailleurs pour L’Équipe en juin dernier, Zidane avait confié rêver de prendre les rênes de l’Équipe de France.

Zidane pas une cible pour la Juventus