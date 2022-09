Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a tapé dans le mille pour cette recrue

Publié le 21 septembre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Carlos Soler a quitté le FC Valence, son club de toujours, pour rejoindre le PSG à l’intersaison. Une intégration expéditive qui a été facilitée par la colonie espagnole du Paris Saint-Germain et notamment par la présence de Fabian Ruiz.

Luis Campos voulait recruter un attaquant de pointe pour pallier le départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais. Finalement, ni Marcus Rashford ni Rafael Leao n’ont débarqué au PSG.

« J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je suis très heureux »

Dans les ultimes heures du mercato estival, le conseiller football du PSG a pu témoigné d’un complément offensif en la personne de Carlos Soler. L’international espagnol est revenu pour EFE sur son arrivée au PSG. « Mes débuts avec le PSG ? Ces deux semaines ont été très bonnes. J'ai rencontré des gens extraordinaires, qui m'aident pour tout, pour les déplacements entre l'hôtel et l'entraînement (je suis toujours à la recherche d'une maison). Je suis très heureux ».

Jouer au Parc des princes, « c’est magnifique » selon Soler

Par la suite, Carlos Soler n’a pas caché à quel point il était heureux d’évoluer au PSG et plus particulièrement dans un stade aussi chaud que le Parc des princes. « Et puis, jouer ici (il désigne les tribunes) au Parc des Princes avec les supporters, les ultras, c'est magnifique. J'ai fait mes débuts contre la Juventus (j'ai joué six minutes le 5 septembre) et l'ambiance était super sympa. Je suis arrivé dans un grand club, au sommet de l'Europe, qui aspire à tout ».

Une intégration réussie grâce aux Espagnols du PSG