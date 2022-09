Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Luis Campos fixée à 60M€ ?

Publié le 20 septembre 2022 à 22h15 par Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant un peu plus d’un an au Stade Rennais, Lovro Majer a impressionné pour sa première saison en Ligue 1. Auteur de 11 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, ses performances lui ont valu d’attirer l’attention du PSG. Recalé il y a quelques mois, Luis Campos connait désormais le prix à payer pour l’international croate : 60M€.

Cet été, de nombreux milieux de terrain sont venus renforcer l’entrejeu du Paris Saint-Germain. Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont arrivés dans ce secteur de jeu, afin d’évoluer aux côtés de Marco Verratti. Mais Luis Campos a étudié plusieurs pistes à ce poste.

PSG : La polémique Mbappé relancée par de nouvelles révélations troublantes https://t.co/CX6NE1hj3I pic.twitter.com/VfmFFPRP0f — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Le PSG s’intéresse à Majer

L’une d’elles menait à Lovro Majer. En effet, Média Foot indiquait il y a quelques jours que le PSG avait tenté de le recruter, mais il aurait recalé le club parisien. L’international croate âgé de 24 ans sort d’une belle première saison au Stade Rennais, au cours de laquelle il a inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives toutes compétitions confondues.

Rennes lui a accordé un bon de sortie