Foot - Mercato

PSG : Luis Campos snobé par une grande star sur le mercato ?

Publié le 20 septembre 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Luis Campos semblait avoir une idée précise pour son mercato estival : recruter Robert Lewandowski. Finalement, le Polonais a pris le chemin du FC Barcelone où il estime avoir de meilleures chances de remporter le Ballon d’or que nulle part ailleurs.

Le 10 juin dernier, Luis Campos était officiellement nommé conseiller football du PSG. Et rapidement, il a été question d’une volonté du dirigeant portugais de mettre la main sur un attaquant de classe mondiale afin d’épauler Kylian Mbappé.

Lewandowski a snobé le PSG et Chelsea pour le Barça

Et l’heureux élu aurait été Robert Lewandowski. Le JDD a dernièrement affirmé que le projet de Luis Campos était de se séparer de Neymar et d’aligner Lewandowski aux côtés de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain. Cependant, Lewandowski n’a pas vraiment donné d’importance à l’intérêt du PSG, ni à celui de Chelsea, faisant du FC Barcelone sa priorité.

Mercato - PSG : Poussés vers la sortie par Campos, ils vivent un calvaire https://t.co/BCEAwvM2Tw pic.twitter.com/J36M43JNPd — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

« Le chemin vers le Ballon d'Or est plus court depuis le Barça que depuis le Bayern »