Foot - PSG

Après la bombe de Le Graët, Mbappé prend une grande décision

Publié le 19 septembre 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Ce lundi, la Fédération française de football a publié un communiqué pour annoncer sa décision de modifier la convention portant sur les droits à l'image des joueurs. Une demande de Kylian Mbappé, qui souhaite contrôler son image et qui n'a pas hésité à boycotter la séance photo de l'équipe de France ce lundi à Clairefontaine.

Le bras de fer a été remporté par Kylian Mbappé. Ce lundi, le joueur du PSG n'a pas pris part à la séance photo de l'équipe de France pour protester contre la convention portant sur les droits à l'image. Inflexible sur cette question depuis plusieurs semaines, la FFF a fait machine arrière ce lundi soir.

PSG : En pleine polémique avec les Bleus, Mbappé risque gros https://t.co/mHGOOYtulc pic.twitter.com/3KQnJaj10F — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Mbappé remporte son bras de fer

La Fédération a publié un communiqué pour annoncer son intention de modifier cette convention et permettre à Mbappé de contrôler son image. « Après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un responsable du marketing, la Fédération Française de Football s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection » peut-on lire.

Mbappé participera aux activités médiatiques