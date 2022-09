Foot - PSG

PSG : Polémique relancée pour Mbappé, il pose déjà ses conditions

Publié le 19 septembre 2022 à 17h10 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 19 septembre 2022 à 17h14

Après avoir quitté le PSG pour rejoindre l’équipe de France, Kylian Mbappé a annoncé dans un communiqué publié par l’AFP qu’il ne participerait pas à la séance photo prévue ce mardi. Le buteur français et son entourage souhaiteraient avoir un droit de regard sur les marques auxquelles sont associés les Bleus.

Alors que le PSG réalise un gros début de saison sur le plan comptable, Kylian Mbappé affiche déjà quelques signes d’énervement. A peine arrivé en équipe de France, le champion du monde a décidé de boycotter la séance photo prévue ce mardi. Un nouveau rebondissement dans cette polémique sur les droits à l’image.

Une polémique qui tombe au pire moment

Loin de cette histoire, le PSG assiste au petit tremblement de terre créé par Kylian Mbappé. A quelques mois de la Coupe du Monde, cette polémique vient plomber le rassemblement des Bleus alors que Didier Deschamps doit déjà faire sans une grande partie de ses titulaires.

PSG : Mbappé prend une décision fracassante avec les Bleus, la polémique est relancée https://t.co/O4ORCod50u pic.twitter.com/QHEpX1oOxx — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Mbappé veut un droit de regard sur les marques