Mbappé prend une décision fracassante, la polémique est relancée

Publié le 19 septembre 2022 à 16h15 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 19 septembre 2022 à 16h21

Juste après la victoire du PSG sur la pelouse de l’OL, Kylian Mbappé a rejoint les Bleus et a fait parler de lui immédiatement. Dans un communiqué publié par l’AFP, l’international français explique qu’il ne prendra pas part à la séance photo prévue ce mardi. La polémique sur les droits à l’image redémarre donc à quelques mois du Mondial.

Après un nouveau match frustrant contre l’OL, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre Clairefontaine et l’équipe de France. Même si ses statistiques sont bonnes, l’attaquant parisien ne semble pas satisfait par son début de saison. Heureusement pour le PSG, Neymar et Lionel Messi sont en grande forme.

Kylian Mbappé refuse de prendre part à la séance photo

A peine arrivé en équipe de France, Kylian Mbappé fait déjà parler de lui. Plusieurs mois après la polémique sur les droits à l’image, le champion du monde 2018 a « décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue » mardi a-t-il fait savoir dans un communiqué transmis à l’ AFP . En cause : le refus de la FFF de « modifier la convention » des droits à l'image des joueurs.

Une polémique qui repart de plus belle