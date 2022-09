Foot - PSG

polémique relancée par Mbappé, Le Graët prend une décision

Publié le 19 septembre 2022 à 21h00 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 19 septembre 2022 à 21h03

Alors qu’il a annoncé dans un communiqué publié par l’AFP qu’il ne participerait pas aux séances photos prévues ce mardi, Kylian Mbappé s’est réjouit de voir Noël Le Graët débarquer à Clairefontaine. Ce lundi, la FFF a annoncé qu’elle allait revoir la convention sur les droits à l’image.

C’est un drôle de rassemblement que s’apprête à vivre Didier Deschamps. Entre l’affaire Pogba, les très nombreuses blessures, les polémiques qui secouent la FFF, le sélectionneur des Bleus ne savait presque plus où donner de la tête. Il suffisait d’attendre l’arrivée des internationaux pour que Kylian Mbappé ne remette au goût du jour une polémique qui datait de mars, celle sur les droits à l’image. L’attaquant du PSG a « décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue » mardi a-t-il fait savoir dans un communiqué transmis à l’ AFP suite au refus de la FFF de « modifier la convention » des droits à l'image des joueurs.

Le Graët est parti rencontrer Mbappé et les joueurs

Très vite, la polémique a repris de l’ampleur. Même si Kylian Mbappé assure que ce choix « ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l'équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir », Noël Le Graët a décidé de se rendre à Clairefontaine ce lundi pour en discuter avec les joueurs. Et nul doute que le buteur du PSG était présent pour faire valoir son avis.

𝘊𝘖𝘔𝘔𝘜𝘕𝘐𝘘𝘜𝘌́ pic.twitter.com/aw4wt1RSGF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 19, 2022

La FFF va revoir la convention sur les droits à l’image