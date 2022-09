Foot - PSG

Mbappé ravive une énorme polémique, Le Graët tremble déjà

Publié le 19 septembre 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 19 septembre 2022 à 19h33

Plusieurs mois après le début de la polémique sur les droits à l’image, Kylian Mbappé a rouvert ce dossier. L’attaquant du PSG a annoncé dans un communiqué publié par l’AFP qu’il ne participerait pas au shooting photo prévu ce mardi. Pour trouver une solution, Noël Le Graët serait attendu ce lundi à Clairefontaine pour discuter avec plusieurs joueurs.

Auteur d’un début de saison convaincant sur le plan statistique, Kylian Mbappé a rejoint l’équipe de France après un match décevant contre l’OL. Malgré tout, l’attaquant du PSG sera l’arme principale des Bleus vu le nombre d’absences. Mais avant même qu’il ne débarque à Clairefontaine, Mbappé a fait parler de lui. Dans un communiqué publié par l’ AFP , l’international français annonce qu’il a « décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue » mardi suite au refus de la FFF de « modifier la convention » des droits à l'image des joueurs. Mbappé « et ses représentants (...) regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde ».

Kylian Mbappé fixe ses conditions

Le deuxième meilleur buteur du PSG est frustré par l’évolution de ce dossier. D’après les informations de L’Equipe , lui et ses conseillers regretteraient qu’on utilise de plus en plus l’image individuelle de certains joueurs alors que d’autres restent en retrait. Exigeant, Kylian Mbappé souhaiterait avoir un droit de regard sur les marques auxquelles sont associés les Bleus . Cela a le mérite d’être clair…

PSG : Mbappé prend une décision fracassante avec les Bleus, la polémique est relancée https://t.co/O4ORCod50u pic.twitter.com/QHEpX1oOxx — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Le Mondial toujours en vue

Malgré tout, l’objectif de Kylian Mbappé n’a pas changé. Même si son choix bouscule l’équipe de France, il « ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l'équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir », annonce le communiqué de Kylian Mbappé.

Noël Le Graët à Clairefontaine pour en discuter