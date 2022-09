Foot - PSG

Mbappé sèche une obligation avec les Bleus, Le Graët

Publié le 19 septembre 2022 à 16h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 19 septembre 2022 à 16h46

Cela fait un bon moment que Kylian Mbappé se bat avec son avocate Delphine Verheyden pour que la convention des droits à l’image des joueurs soit modifiée par la Fédération Française de Football. Témoignant du refus de la FFF d’apporter les changements en question, Mbappé refuse de prendre part à la séance photo programmée mardi. Le président Noël Le Graët reste pour le moment dans le silence.

Kylian Mbappé a tout juste rejoint le groupe France à Clairefontaine ces dernières heures pour prendre part aux deux rencontres de Ligue des nations face à l’Autriche et au Danemark. Et il n’aura pas fallu longtemps pour que l’attaquant du PSG fasse parler de lui.

Après le refus de la FFF de modifier la convention des droits à l’image, Mbappé va boycotter la séance photo

Depuis quelque temps, Kylian Mbappé et son avocate Delphine Verheyden ne cessent de prendre position contre une règle instaurée de la Fédération Française de football au niveau des droits à l’image des joueurs en souhaitant modifier la convention. Cependant, un terrain d’entente n’a toujours pas été trouvé entre le clan Mbappé et la FFF. Au point que le numéro 7 du PSG prenne la décision de ne pas prendre part à la séance photo programme ce mardi puisque la Fédération refuserait de modifier ladite convention en l’état. C’est du moins l’information que Mbappé a transmise via un communiqué transmis à l’ AFP.

Le Graët n’a pas répondu et veut discuter avec les joueurs en amont