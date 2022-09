Foot - PSG

PSG : Galtier en clash avec Deschamps ? Il répond

Publié le 19 septembre 2022 à 20h15 par La rédaction

Ce n’est un secret pour personne : les périodes de trêves internationales peuvent être sources d’inquiétude pour bon nombre de club. En effet, la crainte qu’un joueur se blesse lors d’un match avec son pays est toujours très forte, et Christophe Galtier ne semble pas faire exception à la règle. Au point de créer des tensions avec Didier Deschamps ? L'entraîneur du PSG évoque le sujet.

Les relations entre Christophe Galtier et Didier Deschamps seraient-elles tendues ? En effet, la question serait en droit d’être posée. Les périodes de trêve internationales font souvent l’objet d’inquiétudes pour les entraîneurs des clubs européens, et le PSG ne semble pas faire exception. La crainte qu’une blessure survienne en sélection est toujours forte, ce qui peut ensuite créer des tensions entre les staffs des sélections et ceux des clubs…

« Je ne suis aucunement en conflit avec Didier »

Interrogé à ce sujet en conférence de presse dimanche après la victoire du PSG face à l'OL (1-0), Christophe Galtier a cependant été catégorique : « Je ne suis aucunement en conflit avec Didier ou les autres sélectionneurs. Ils ont leurs propres problématiques et une obligation de résultats. Ils ont une gestion qui est liée à la Coupe du Monde à venir », a indiqué l'entraîneur du PSG.

« Notre staff médical est en relation constante avec celui des sélections »