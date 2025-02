«Le costume est trop grand pour lui», révolution à l’OM ?

Thomas Bourseau

Le rôle de président de l'OM est-il trop imposant pour Pablo Longoria qui occupe ces fonctions depuis quatre années désormais ? C'est le point de vue de Christophe Dugarry, ex-joueur du club marseillais reconverti consultant, qui n'a pas du tout aimé sa sortie sur le championnat de France et le corps arbitral le week-end dernier.

L'Olympique de Marseille a vécu un second nouveau naufrage en trois mois face à l'AJ Auxerre. Après celui du 8 novembre dernier (3-1), les hommes de Roberto De Zerbi ont coulé dans l'Yonne (3-0). Un carton rouge pour Derek Cornelius et un penalty non sifflé sur Quentin Merlin. Voici les deux décisions qui ont fait craquer Pablo Longoria. Dans les couloirs de l'Abbé Deschamps, le patron de l'OM a crié au scandale en qualifiant la Ligue 1 de « championnat de mer** » et qui plus est « corrompu ».

«Il nous montre qu’il est en train de péter un câble et que le costume est trop grand pour lui»

Des mots forts qui ont choqué le paysage du football français. Ancien joueur de l'OM et consultant pour RMC, Christophe Dugarry a livré ses quatre vérités à Pablo Longoria. « Ça fait six mois que Longoria est sur les nerfs. Il est président de l’OM ! Il nous montre qu’il est en train de péter un câble et que le costume est trop grand pour lui. Tu dois garder ton sang-froid, tu n’es même pas sur le terrain. Alors je comprends, tout le monde est capable de péter un câble, tout le monde est capable de dire d’énormes bêtises. On en a tous dit, moi le premier, que j’ai regrettées. Mais il faut aussi reconnaître les choses avec beaucoup plus de gravité ».

«'Il faut que l’arbitrage évolue et progresse', mais mec c’est toi qui dois progresser !»

« Quand je l’entends dire dans ces excuses de ce matin: 'Il faut que l’arbitrage évolue et progresse', mais mec c’est toi qui dois progresser ! C’est toi qui dois évoluer dans ta façon d’être président, dans ta façon d’appréhender ces erreurs d’arbitrage, ces fautes humaines, d’interprétation. Plutôt que de penser que c’est l’arbitrage qui doit s’améliorer, dis que toi tu dois t’améliorer. Déjà, commence par ça ». a conclu Christophe Dugarry pendant l'émission de lundi de Rothen s'enflamme. Pablo Longoria restera-t-il en place à l'OM malgré tout ce qui se passe autour de lui ces derniers temps ?