Corruption : L’OM attaqué, la justice va s’en charger ?

Pablo Longoria n’a pas mâché ses mots le week-end dernier au sortir de la défaite de l’OM à Auxerre (3-0) : la Ligue 1 est corrompue. Un constat fort effectué par le président de l’Olympique de Marseille qui devrait se renseigner sur l’histoire de son propre club d’après Benoît Trémoulinas. Un sous-entendu que ne peut et ne doit pas laisser passer le club phocéen pour Mohamed Toubache-Ter.

« C’est un championnat de mer** ». Force est de constater que Pablo Longoria était particulièrement remonté samedi dernier à Auxerre (défaite de l’OM sur le score de 3 buts à 0). Le carton rouge écopé par Derek Cornelius l’avait mis hors de lui, au point qu’il avait quitté la tribune pour laisser exploser sa colère dans les couloirs de l’Abbé Deschamps. Le président de l’Olympique de Marseille allait plus loin en évoquant à la caméra de surveillance du stade une « corruption » en Ligue 1.

«C’est fort de café de la part de Longoria de parler de corruption quand on parle de l’Olympique de Marseille»

Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Benoît Trémoulinas a réagi aux propos énoncés par Pablo Longoria. Une situation ironique selon l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux au vu du « passif du club » vis-à-vis du terme corruption employé par le dirigeant espagnol de l’OM. « Je trouve que c’est fort de café de la part de Longoria de parler de corruption quand on parle de l’Olympique de Marseille. On connaît très bien le passif du club. Je pense que de la part d’un président de l’Olympique de Marseille, on doit connaître par cœur l’histoire de son club ».

«Que l’OM porte plainte sans sourciller contre Benoît Trémoulinas !»

Une déclaration scandaleuse aux yeux de Mohamed Toubache-Ter. Sur son compte X, le journaliste a incité l’OM à attaquer en justice Benoît Trémoulinas. « Que l’OM porte plainte sans sourciller contre Benoît Trémoulinas ! Il ne faut même plus essayer de débattre, essayer de comprendre… Il faut agir ! ».