Corruption - OM : Les lourdes accusations en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Pablo Longoria est revenu sur ses propos lundi auprès de l’AFP, les accusations de corruption envers l’arbitrage français lancées samedi soir après la défaite de l’OM à Auxerre font encore beaucoup réagir. Pour Benoît Trémoulinas, en raison du passé du club, il n’est en plus pas le mieux placé pour parler de ce sujet.

Comme la majorité des observateurs, Benoît Trémoulinas a condamné les accusations de corruption dans l’arbitrage français formulées par Pablo Longoria samedi à Auxerre (3-0). Pour tacler le président de l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur de Bordeaux a fait référence à l’histoire du club et la fameuse affaire VA-OM, remontant à plus de 30 ans.

« Fort de café de la part de Longoria de parler de corruption quand on parle de l’Olympique de Marseille »

« Je trouve que c’est fort de café de la part de Longoria de parler de corruption quand on parle de l’Olympique de Marseille. On connaît très bien le passif du club. Je pense que de la part d’un président de l’Olympique de Marseille, on doit connaître par cœur l’histoire de son club », a lâché Benoît Trémoulinas sur le plateau de L’Équipe de Greg.

McCourt soutient Longoria

Deux jours après cet épisode, Pablo Longoria s’est exprimé auprès de l’AFP lundi et a regretté l’emploi du mot « corruption », tout en réaffirmant qu’il a bien le sentiment que l’OM a été désavantagé par l’arbitrage cette saison. Il peut compter sur le soutien de Frank McCourt, qui a apprécié sa prise de parole.