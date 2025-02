OM : Longoria, il déteste sa vie !

Arnaud De Kanel

Pablo Longoria fait les gros titres depuis samedi soir et son craquage à Auxerre. Le président de l'OM a totalement dégoupillé en accusant les arbitres de corruption. Des mots forts qui pourraient lui valoir une très lourde suspension. Eric Di Meco a tenté d'expliquer ce dérapage, estimant qu'il n'aimerait pas avoir la vie de l'Espagnol.

Pablo Longoria, président de l'OM, n’a pas mâché ses mots après la lourde défaite de son équipe à Auxerre (3-0), samedi dernier. Visiblement agacé par certaines décisions arbitrales, le dirigeant marseillais a laissé éclater sa colère, évoquant une possible corruption au sein du championnat français. Si certains supporters phocéens partagent son indignation, d’autres estiment que la sortie médiatique de Longoria risque de lui coûter cher. Eric Di Meco est revenu sur cet épisode, avouant qu'il n'enviait pas du tout la vie du président de l'OM.

«Tu ne dors pas»

« J’aimerais qu’on élargisse le débat. Oui, on parle de Pablo Longoria qui a pété carrément un câble et il l’a reconnu. Mais moi je pense qu’en ce moment, la pression est trop forte pour les présidents de Ligue 1. Tous les matins, ils se lèvent presque tous en se demandant s’ils ne vont pas mettre la clef sous la porte. Sans compter la pression sportive. Quand tu as mis tes sous ou quand tu gères les sous d’un actionnaire et que tu es proche de la relégation, tu ne dors pas », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show ce mardi sur RMC, avant de poursuivre.

«Je n’aimerais pas avoir la vie qu’a le président Longoria»

« Nous, on peut faire des raisonnements, on dort bien la nuit. Mais je n’aimerais pas avoir la vie qu’a le président Longoria. Il est jeune, ne l’oublions pas. Il n’était pas programmé pour ça. Il a une pression énorme. Ça, ça fait partie du paquetage. C’est plus une explication qu’une excuse », a ajouté Eric Di Meco.