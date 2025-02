LFP - Super League : En direct, l’OM se fait virer !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria, après des semaines de tensions avec le corps arbitral, a totalement craqué samedi dernier pendant le déplacement de l'OM à Auxerre perdu par les hommes de Roberto De Zerbi (3-0). Les décisions de Jérémy Stinat, arbitre du soir, et de son équipe l'ont mis hors de lui au point où le président de l'OM a entrouvert un départ pour la Super League. Tony Chapron l'a incité à y aller.

« Championnat de mer**. Corruption ! ». Dans les couloirs de l'Abbé Deschamps samedi dernier, au sortir de la défaite concédée par l'OM sur la pelouse de l'AJ Auxerre, Pablo Longoria laissait exploser sa colère concernant un arbitrage qu'il jugeait encore une fois désavantageux pour l'équipe de Roberto De Zerbi. Que ce soit le carton rouge pour Derek Cornelius ou bien le penalty oublié par M. Stinat sur Quentin Merlin.

«On devrait apprendre les vertus de l’échec, apprendre le respect de l’arbitre»

Ne décolérant pas, le président de l'Olympique de Marseille évoquait même un retrait du club du championnat de France pour rejoindre une éventuelle Super League. Une menace qui n'a pas échappé à Tony Chapron. Ex-arbitre international qui est devenu consultant pour Canal+, Chapron a lu une lettre ouverte dans le Late Sport 360 lundi avec un message salé envers l'OM et son président. « Notre société est malade parce qu’elle ne supporte pas l’échec et ne supporte pas de perdre. (…) On devrait apprendre les vertus de l’échec, apprendre le respect de l’arbitre, le respect de l’adversaire et nous ».

«Le sport se portera mieux sans vous»

Pour Tony Chapron, Pablo Longoria est donc malade et s'il souhaite s'enterrer dans une Super League avec d'autres aigris de son acabit, qu'ils y aillent lui et l'Olympique de Marseille. « A ceux qui pensent que la défaite est toujours la faute des autres, à ceux qui pensent que tout est corrompu et corruptible, à tous ceux-là je demande d’aller jouer un autre jeu, un autre sport. Dans une Super League, dans un cimetière d’aigri ou de rageux. Le sport se portera mieux sans vous ». Le message est passé, 48 heures après les événements à l'Abbé Deschamps.