Une légende attend l’invitation de l’OM !

Quand une légende en rencontre une autre. Jean-Pierre Papin a accueilli Yōichi Takahashi à Marseille dans le cadre de la Japan Expo et pour lui faire un tour du Stade Vélodrome. Une expérience que le mangaka d'Olive Et Tom a adoré, mais qu'il aimerait vivre dans un stade plein lorsque l'atmosphère sera à son paroxysme.

A Marseille en marge de la Japan Expo Marseille, Yōichi Takahashi a eu l'occasion de rencontrer bien des fans du manga qu'il a dessiné dans les années 80 : Captain Tsubasa ou Olive Et Tom en français. L'occasion pour lui de visiter la cité phocéenne et bien évidemment l'Orange Vélodrome aux côtés d'une légende du football tricolore et marseillais : Jean-Pierre Papin.

«Olive et Tom c’est toute mon adolescence»

« Je pense que c’est quelqu’un qui mérite d’être rencontré, avec qui il faut bien savoir discuter parce que c’est quelqu’un qui est très respectueux déjà. Moi, j’ai adoré sa simplicité et son émerveillement par rapport à tout ce qu’il a vu. En ce qui concerne les souvenirs, Olive et Tom c’est toute mon adolescence. C’est un petit peu ce qu’on devait faire à l’époque via les bandes dessinées, la chance qu’on a eue, c’est qu’on l’a fait sur le vrai ». affirmait ces derniers jours Jean-Pierre Papin en interview pour le compte de la Japan Expo de Marseille. Yōichi Takahashi lui a rendu la pareille.

Le mangaka d'Olive et Tom attend un Vélodrome plein : «J’aimerais vraiment voir ça»

« Il est vrai que visiter ce lieu prestigieux avec quelqu’un comme Jean-Pierre Papin est une expérience magnifique. J’avais déjà le maillot d’Hiroki Sakai, ce n’est pas mon premier maillot de l’OM ». Yōichi Takahashi est fier d'avoir une nouvelle tunique de l'OM à afficher dans sa penderie, mais il veut plus de la part du club phocéen. Comme il l'a confié aux caméras de l'Olympique de Marseille, il souhaiterait voir le Vélodrome en fusion un soir de match. « Aujourd’hui, le stade était vide mais j’imaginais ce que doivent donner les encouragements des supporters marseillais quand il est plein et ça doit être exceptionnel. J’aimerais vraiment voir ça ». Dimanche soir pour la réception du FC Nantes ?