La souffrance inattendue qui frappe le PSG...

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain jouera lors des prochaines heures son avenir en Coupe de France contre le Stade Briochin pour ce quart de finale de coupe nationale. Un match sur le papier à la portée du champion de France, mais qui pourrait s'avérer être un véritable piège et un nid de souffrances pour le leader de Ligue 1.

Ce mercredi 26 février est un jour de coupe pour le PSG comme ce sera le cas le mercredi 5 mars prochain en 1/8ème de finale de Ligue des champions contre Liverpool. Mais pour l'heure, les hommes de Luis Enrique se déplacent en Bretagne dans l'optique de valider leur billet pour le dernier carré de la Coupe de France dans un 1/4 de finale qui a tout du match piège contre le Stade Briochin.

«Une équipe peut gagner un match en attaquant très peu»

L'équipe de Saint-Brieuc pourrait poser des problèmes au Paris Saint-Germain car c'est tout bonnement la genèse de la coupe nationale et l'essence même du football selon Luis Enrique. « Le foot est un sport dans lequel il n'y a pas de favoris. Une équipe peut gagner un match en attaquant très peu. Ce sont des compétitions différentes. Peu importe qui joue et contre qui, l'équipe montre des signes de comportement positifs. On donne la même intensité. Parfois, le résultat est variable mais on est toujours dans un haut niveau de compétitivité ».

«On a souffert contre Espaly ou Le Mans. On va souffrir demain»

L'entraîneur du PSG a assuré en conférence de presse que son équipe allait souffrir. « En Coupe de France, plus de la moitié des équipes de Ligue 1 sont éliminées. On a souffert contre Espaly ou Le Mans, il est impossible de se détendre. On va souffrir demain, il n'y a aucun doute là-dessus ».