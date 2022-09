Foot - Mercato - OM

OM : Un destin à la Mandanda pour Payet ?

Publié le 22 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Cet été, une page s’est donc tourné à l’OM avec le départ de Steve Mandanda. Relégué au second plan, l’international français ne voulait pas continuer comme ça et a donc choisi de s’engager avec Rennes. Et voilà que Dimitri Payet semble emprunter le même chemin. De quoi également le mener à un futur départ de l’OM ?

Désormais à Rennes, Steve Mandanda a quitté l’OM lors du dernier mercato estival. En effet, dans l’ombre de Pau Lopez, le Français souhaitait retrouver un rôle de numéro 1. Pour cela, Mandanda a filé en Bretagne. Et si ce scénario venait à se répéter avec Dimitri Payet ?

L’OM prépare l’après Payet

Pour Steve Mandanda, tout est donc parti de la recherche de son successeur. En 2021, l’OM a alors recruté Pau Lopez. Et voilà que sur la Canebière, on penserait déjà à l’après Dimitri Payet. En effet, selon les informations de Footmercato , Pablo Longoria regarderait pour cela du côté d’Israël. A 18 ans, Oscar Gloukh, aujourd’hui au Maccabi Tel-Aviv intéresserait ainsi l’OM, où on le verrait comme le successeur de Payet.

Un temps de jeu qui diminue

Suite à l’arrivée de Pau Lopez, Mandanda a donc vu son temps de jeu diminuer. Le portier de l’OM a alors été poussé sur le banc de touche et les occasions de jouer ont alors été rares. En ce qui concerne Dimitri Payet, le temps de jeu est déjà réduit. En effet, depuis le début de la saison, le Réunionnais n’entre pas forcément dans les plans d’Igor Tudor, qui lui reproche notamment sa condition physique. Nul doute qu’avec l’arrivée d’un concurrent, cela ne va pas s’arranger pour Payet.

Un avenir loin de l’OM ?

Et finalement, cette concurrence aura donc eu raison de Steve Mandanda. Légende de l’OM, il a préféré faire ses valises. A voir maintenant ce que pourrait décider de faire Dimitri Payet face à une telle situation. Pour rappel, le numéro 10 de l’OM est sous contrat jusqu’en 2024.