Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après ce transfert raté, McCourt va perdre très gros

Publié le 21 septembre 2022 à 12h20 par La rédaction

Le feuilleton Bamba Dieng a animé la dernière journée du mercato estival. Annoncé proche de trois clubs différents le même jour, Dieng a finalement échoué lors de sa visite médicale qui devait valider sa signature à l'OGC Nice. Depuis, le jeune attaquant sénégalais n'a toujours pas rejoué avec l'OM et sa valeur marchande risque d'en prendre un coup...

Frank McCourt avait ordonné à Pablo Longoria de vendre plusieurs joueurs afin d'alléger la masse salariale et l'effectif de l'OM. Mais une nouvelle fois, le club phocéen n'est pas parvenu à réaliser une grosse vente et a du brader certains joueurs. De plus, Bamba Dieng était invité à quitter le club et Pablo Longoria espérait récupérer une dizaine de millions d'euros. Or, son transfert a capoté, la faute à une visite médicale ratée dans les derniers instants du mercato.

Transferts - OM : Les coulisses du mercato de Saliba dévoilées https://t.co/U4YdIDEZ8N pic.twitter.com/F0ukMUFy0O — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Une grosse perte à prévoir sur Dieng ?

Pablo Longoria n'est pas dupe. Frank McCourt voulait voir de l'argent rentrer dans les caisses de l'OM alors l'Espagnol souhaitait se séparer de Bamba Dieng. Jeune, prometteur et talentueux, le Sénégalais coche toutes les cases du joueur bankable. Igor Tudor l'avait alors écarté dès le début de saison. Or, Dieng a résisté jusqu'à la dernière journée du mercato avant de se rendre à l'évidence et d'accepter la décision de sa direction. Lorient, Leeds et enfin l'OGC Nice étaient les clubs favoris pour l'accueillir. Une visite médicale ratée plus tard, Bamba Dieng est encore à l'OM et McCourt a sans doute dit adieu à 12M€.

Dieng ne joue toujours pas