Foot - Mercato - OM

OM : Longoria passe à l'action pour la succession de Payet

Publié le 20 septembre 2022 à 19h30 par Jules Kutos-Bertin

Après une saison étincelante, Dimitri Payet semble marquer le coup. Moins utilisé par Igor Tudor, le capitaine de l’OM n’est pas décisif et paraît à court de forme. Le club olympien pense donc à la suite et s’intéresserait à Oscar Gloukh, jeune milieu offensif israélien de 18 ans qui évolue au Maccabi Tel-Aviv.

L’an dernier, si l’OM de Jorge Sampaoli s’est qualifié pour la Ligue des Champions en terminant à la 2ème place, il le doit en grande partie à Dimitri Payet. Meilleur buteur et meilleur passeur du club olympien, le capitaine de l’OM a réalisé une saison énorme. Même s’il a été affecté par le départ du technicien argentin, Dimitri Payet a très vite mis les choses au clair avec Igor Tudor. Cependant, ses prestations ne plaident pas en sa faveur…

Dimitri Payet sur le déclin ?

Blessé en début de saison, le numéro 10 de l’OM a vu le banc plus de fois que prévu. En Ligue des Champions, Igor Tudor avait décidé de le relancer contre Francfort mais la piètre prestation de Payet n’a pas aidé. Pire, Tudor, qui comptait le titulariser contre Rennes, a fini par changer d’avis. A 35 ans, Dimitri Payet n’est pas encore dans sa dernière saison mais il se rapproche doucement de sa fin de carrière. Suffisant pour que l’OM anticipe la suite…

• Igor Tudor avait prévu de titulariser Dimitri Payet contre l'Eintracht puis face à Rennes, mais la prestation décevante du capitaine mardi en Ligue des Champions a changé les plans et il commencera sur le banc dimanche...L'Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/PrnWTtyKAL — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 17, 2022

Une pépite israélienne dans le viseur