Mercato - OM : Écarté par Tudor, quel avenir pour Payet ?

Publié le 19 septembre 2022 à 20h40 par La rédaction

Indéboulonnable la saison passée sous Jorge Sampaoli, Dimitri Payet joue nettement moins en ce début de saison avec l'OM. En effet, depuis la prise de fonction d'Igor Tudor, le capitaine marseillais est souvent relégué sur le banc de touche. Une situation embarrassante pour le Réunionnais qui a signé un contrat le liant à vie avec l'OM.

Il était la pièce maitresse du système de Jorge Sampaoli la saison dernière durant laquelle il avait porté l'OM à la deuxième place du championnat derrière le PSG. Mais depuis le départ de l'Argentin, Dimitri Payet n'est qu'un second choix pour Igor Tudor. En effet, l'entraineur croate se passe de lui pendant une bonne partie des matchs et lui laisse quelques minutes pour briller en fin de rencontre. Or, le temps semble donner raison à Tudor et ça risque de se gâter pour Payet...

19 - Marseille a récolté 19 points lors de ses 7 premiers matches en Ligue 1 2022/23 (6 victoires, 1 nul), soit le plus haut total dans son histoire à ce stade de la compétition. Décollage. #OMLOSC pic.twitter.com/y6dew6qeLt — OptaJean (@OptaJean) September 10, 2022

L'OM en forme sans Payet

Pris en grippe par le public du Vélodrome après avoir fait le choix de composer sans Dimitri Payet en début de saison, Igor Tudor a prouvé que c'était la bonne décision. En effet, l'OM totalise 19 points après 7 journées de Ligue 1, son meilleur total dans l'élite à ce stade de la compétition. Et tout cela sans Dimitri Payet ou presque puisqu'il compte seulement 3 titularisations en championnat. Rares sont les bonnes impressions laissées par le meneur de jeu de l'OM en ce début de saison...

Le cauchemar face à Francfort

Igor Tudor avait laissé la possibilité à Dimitri Payet de briller pour l'un des matchs les plus importants de la saison olympienne. Le Réunionnais était attendu au tournant face à l'Eintracht Francfort en Ligue des champions mais une fois encore, il a déçu. Apathique, nonchalant (même au moment d'être remplacé), il n'a pas su enflammer la partie dans un Orange Vélodrome plein à craquer et acquis à sa cause.

La faute à un problème physique ?