OM : Ça va se compliquer pour Dimitri Payet ?

Publié le 17 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Alors qu’Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli à l’OM cet été, cela n’a clairement pas fait les affaires de Dimitri Payet. En effet, le numéro 10 phocéen connait un début de saison très compliqué, étant notamment le plus souvent sur le banc des remplaçants. Et pour Payet, la situation pourrait bien ne pas s’arranger. Explications.

La saison dernière, Dimitri Payet était le patron à l’OM. Capitaine, numéro 10, c’est autour de lui que tout tournait quand Jorge Sampaoli était l’entraîneur. Oui mais voilà, l’Argentin a fait ses valises et pour le remplacer, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Igor Tudor. Forcément, les cartes ont été redistribuées et cela n’a pas fait les affaires de Payet. En effet, depuis le début de la saison, le Réunionnais prend davantage place sur le banc de touche comme remplaçant. Et quand il est titulaire, il ne convainc pas vraiment comme cela a été le cas face à Francfort en Ligue des Champions.

Un problème physique

Pourquoi Dimitri Payet ne joue-t-il alors pas plus souvent ? Comme cela a déjà été rapporté, le problème serait la condition physique du numéro 10 de l’OM. Alors qu’Igor Tudor réclame de gros efforts à ses joueurs, l’entraîneur croate estimerait que Payet ne serait pas dans la meilleure des conditions physiques pour répondre à cela. D’où son statut de remplaçant à l’OM actuellement.

