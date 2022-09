Foot - OM

OM : Les terribles statistiques de l’OM en Ligue des Champions

Publié le 15 septembre 2022 à 05h15 par Thibault Morlain

Ce mardi, l’OM poursuivait sa campagne de Ligue des Champions. Et malheureusement pour les hommes d’Igor Tudor, cela s’est soldé par une défaite contre l’Eintracht Francfort. Encore un revers pour les Phocéens en Ligue des Champions, qui affichent de terribles statistiques dans cette compétition.

Au terme d’un très bon dernier exercice en Ligue 1, l’OM a terminé à la deuxième place et validé donc son ticket pour la Ligue des Champions. Cet été, le club phocéen s’est alors renforcé en conséquence sur le mercato. Les attentes étaient grandes et pour le moment, les joueurs d’Igor Tudor déçoivent. En effet, après deux matchs, l’OM compte 0 point, ayant perdu contre Tottenham et l’Eintracht Francfort.

OM : Relancé par Tudor, Payet a tout gâché https://t.co/JKv9QwvHtZ pic.twitter.com/L22VCnyY8M — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

La terrible série de l’OM

2 matchs, 2 défaites. Tel est donc le bilan cette saison pour l’OM en Ligue des Champions. Mais d’un point de vue plus global, les résultats des Marseillais en C1 sont tout autant décevants. En effet, sur ses 17 dernières rencontre de Ligue des Champions, l’OM reste tout simplement sur 16 défaites.

55% de défaites

Et si on prend tous les matchs de l’OM en Ligue des Champions, le résultat n’est pas plus glorieux. En effet, le pourcentage de défaites et de 55% avec 41 revers sur 75 matchs. Seuls le Celtic Glasgow et Anderlecht font pire que l’OM avec eux un pourcentage de défaites de 58%.