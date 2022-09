Foot - OM

OM : Dieng, Payet… Les premières victimes deTudor

Publié le 13 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Arrivé cet été sur le banc de l'OM pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a débarqué avec ses idées et ses méthodes qui ont eu du mal à être acceptées dans un premier temps. Il faut dire que le technicien croate a fait des choix très forts qui ont coûté cher à plusieurs joueurs et non des moindres. Analyse.

Cet été, Jorge Sampaoli a pris tout le monde de court en annonçant son départ de l'OM quelques jours après la fin de la saison. Le technicien argentin a rapidement compris qu'il n'obtiendrait pas les renforts qu'il espérait sur le mercato. Par conséquent, Pablo Longoria a du se mettre en quête d'un nouvel entraîneur et s'est immédiatement tourné vers Igor Tudor, libre depuis son départ de l'Hellas Vérone. Un coach que le président marseillais suivait depuis longtemps. Et après des débuts très chauds en coulisses, le technicien croate semble avoir pris les choses en main compte tenu du début de saison réussi de l'OM. Néanmoins, comme à chaque fois qu'un entraîneur arrive, certains joueurs sortent clairement perdant.

Payet, le déclassement du capitaine

Et bien évidemment, le premier nom qui vient en tête est celui de Dimitri Payet. Capitaine et titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli, le numéro 10 de l'OM connaît un impressionnant déclassement. Le Réunionnais n'a effectivement été titularisé qu'à deux reprises depuis le début de la saison et reste sur deux rencontres sans avoir disputé la moindre minute, contre Tottenham (0-2) et le LOSC (2-1). « Il y a toujours la question sur Payet, c'est la question joker (sourires). C'est un peu répétitif. Je félicite ceux qui ont joué aujourd'hui (samedi), le trio offensif de ce soir a été très bon. Dimitri, Gerson et tous les autres sont dans un bon moment. Il y a beaucoup de matchs, tout le monde sera important, surtout quand on joue tous les trois jours », expliquait Igor Tudor à ce sujet. Reste désormais à savoir si cette situation se poursuivra toute la saison...

Dieng, le transfert avorté

Autre joueur qui est clairement sorti perdant du changement d'entraîneurs : Bamba Dieng. Révélation de la dernière saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, le jeune attaquant sénégalais aurait pu être un excellent joker cette saison. Mais Pablo Longoria et Igor Tudor en ont décidé autrement. En effet, Bamba Dieng a très rapidement été placé sur la liste des transferts en étant écarté du groupe. Son dossier a d'ailleurs animé le mercato de l'OM jusque dans les derniers instants. Et pour cause, alors que tout était bouclé pour son transfert à l'OGC Nice, un problème révélé lors de la visite médicale a tout fait capoter. Bamba Dieng est donc resté à l'OM où il a réintégré le groupe à l'entrainement, mais il n'est toujours pas convoqué pour les matches.

