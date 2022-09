Foot - OM

OM : Les vérités d’Igor Tudor sur sa gestion de Dimitri Payet

Publié le 11 septembre 2022 à 08h30 par Thibault Morlain

Ce samedi, l’OM a continué son très bon parcours en Ligue 1 en s’imposant face au LOSC (2-1). Les hommes d’Igor Tudor ont réussi à renverser les Dogues pour s’offrir les 3 points. Un match que Dimitri Payet n’a d’ailleurs pas joué. Encore une fois, le Réunionnais était remplaçant au coup d’envoi et il n’est donc pas même pas entré un jeu. Un nouveau choix très fort de la part d’Igor Tudor sur lequel s’est justifié le Croate.

Depuis le début de la saison, Igor Tudor n’hésite pas à faire des choix forts pour la composition de son équipe à l’OM. Et c’est Dimitri Payet qui en fait surtout les frais. Leader du club phocéen la saison dernière, le numéro 10 marseillais se retrouve désormais sur le banc de touche. Cela est le cas à quasiment tous les matchs jusqu’à présent. Forcément, ces absences de Payet ne passent pas inaperçues et font énormément réagir. Et ce samedi, face au LOSC, Tudor a encore décidé de se priver de son joueur, ne le faisant d’ailleurs même pas entrer en jeu.

OM : Payet encore écarté, Tudor justifie sa décision https://t.co/srjP0CytDa pic.twitter.com/Z9fRkTwvLE — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« Il se sent bien »

Face au LOSC, Dimitri Payet n’a donc pas joué. Forcément, après la rencontre, Igor Tudor n’a pas échappé aux questions concernant le Réunionnais. Pourquoi avoir préféré de faire entrer Gerson plutôt que Payet ? A cela, l’entraîneur de l’OM a alors répondu, rapporté par La Provence : « C’est la question joker sur Payet, comme à chaque conférence… Qu’on gagne ou qu’on perde, c’est toujours la même. Ça devient un peu répétitif. Je félicite ceux qui ont joué. Dimitri Payet, je le vois dans un bon moment. Il se sent bien, comme Gerson et toute l’équipe ».

« Il était d’accord avec moi »

Igor Tudor ne s’est pas arrêté là à propos de la polémique sur le temps de jeu Dimitri Payet. L’entraîneur de l’OM a ajouté : « Il y a beaucoup de matchs, tout le monde est important, surtout quand on joue tous les trois jours. J’ai parlé avec lui, je lui ai expliqué mon plan, il était d’accord avec moi. (…) C’est un joueur fort, il se sent bien, il est positif à l’entraînement ».

« Il a compris que le style de jeu était différent »