OM : Écarté par Tudor, Payet reçoit un message fort en interne

Publié le 12 septembre 2022 à 17h45 par Jules Kutos-Bertin

Remplaçant presque systématiquement depuis le début de saison, Dimitri Payet sera titulaire et capitaine de l’OM ce mardi contre Francfort a annoncé Igor Tudor. Présent en conférence de presse ce lundi, Mattéo Guendouzi a apporté son soutien au Réunionnais, un « joueur de classe mondiale » rappelle-t-il.

La saison de Dimitri Payet ne ressemble pas à ce qu’il avait imaginé. Homme fort de l’OM l’an dernier, le capitaine marseillais a débuté la quasi totalité des rencontres sur le banc de touche. Si Igor Tudor lui a apporté son soutien à plusieurs reprises, Payet n’en reste pas moins un second choix depuis le début de saison.

Payet sera titulaire contre Francfort

Pour autant, l’entraîneur de l’OM a été clair : Dimitri Payet sera titulaire mardi contre Francfort. « Je lui ai parlé hier (vendredi), je lui ai expliqué mon plan et il l'a accepté. Je lui ai dit qu'il en jouerait un et pas deux, donc qu'il débuterait en Ligue des champions. Et je suis sûr qu'il sera bon, c'est un excellent joueur. Je le vois positif à l'entraînement. Il a aussi eu un problème au mollet qui l'a empêché de s'entrainer avant Londre s », a déclaré Igor Tudor après le match contre le LOSC.

« C’est un joueur de classe mondiale »