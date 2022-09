Foot - OM

OM : Face à la polémique, Tudor annonce un plan pour Payet

Publié le 12 septembre 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Très peu utilisé depuis le début de saison, Dimitri Payet est encore une fois resté sur le banc de touche face au LOSC samedi soir, comme lors du déplacement sur la pelouse de Tottenham, mercredi soir en Ligue des champions. Lassé des questions au sujet de son numéro 10, Igor Tudor s'agace, mais révèle l'existence d'un plan.

Arrivé cet été, Igor Tudor a rapidement fait des choix forts pour imposer sa philosophie de jeu. Et la principale victime n'est autre que Dimitri Payet. Le numéro 10 de l'OM n'a été titularisé qu'à deux reprises depuis le début de la saison, et surtout, il reste sur deux matches sans entrer en jeu, contre Tottenham (0-2) et le LOSC (2-1). Et bien évidemment, samedi soir, le coach olympien n'a pas échappé aux questions sur le capitaine de l'OM.

«C'est un peu répétitif»

« Il y a toujours la question sur Payet, c'est la question joker (sourires). C'est un peu répétitif. Je félicite ceux qui ont joué aujourd'hui (samedi), le trio offensif de ce soir a été très bon. Dimitri, Gerson et tous les autres sont dans un bon moment. Il y a beaucoup de matchs, tout le monde sera important, surtout quand on joue tous les trois jours », lance Igor Tudor en conférence de presse.

«Je lui ai expliqué mon plan et il l'a accepté»