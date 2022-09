Foot - Mercato - PSG

PSG : Les coulisses de l’arrivée de Christophe Galtier

Publié le 19 septembre 2022 à 03h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Très proche de Luis Campos depuis leur collaboration réussie au LOSC, Christophe Galtier a donc logiquement été l’option prioritaire du dirigeant portugais suite à sa nomination en tant que conseiller sportif du PSG. Et Campos s’est confié, en détail, sur les coulisses du dossier Galtier.

Un peu à la surprise générale alors qu’il était également question d’une arrivée de Zinedine Zidane, c’est finalement Christophe Galtier qui a été nommé sur le banc du PSG cet été. Un choix qui s’explique très clairement de par la proximité entre l’entraîneur français et Luis Campos, son ex-collaborateur au LOSC. Et au moment de sa nomination en tant que conseiller sportif du PSG au début de l’été, Campos n’a pas douté sur le choix Galtier comme il l’a confié sur RMC Sport.

« Première chose que j’ai faite, c’est d’appeler Galtier

« C'est toujours très important de comprendre le contexte. Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai fait, c'est appeler Christophe Galtier, avant même d'appeler ma femme et ma mère. Je connais ses valeurs, ses capacités, ce qu'il peut apporter. On peut faire un travail ensemble. On a une grande mission », indique Luis Campos, qui a donc tout de suite opté pour Christophe Galtier afin de lui confier la succession de Mauricio Pochettino au PSG.

« Il faut des personnes proches de vous »