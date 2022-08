Mercato - Foot - PSG

PSG : La vérité éclate pour le transfert de Frenkie de Jong

Alors que le Paris-Saint-Germain réalise un très gros mercato, le club parisien souhaite encore se renforcer et espère accueillir jusqu’à trois nouvelles recrues d’ici la fin du marché des transferts. Malgré la possible arrivée de Fabian Ruiz, le club de la capitale est lié à Frenkie de Jong ces dernières semaines. Toutefois, Luis Campos n'aurait pas fait la moindre approche pour le milieu de terrain du Barça.

Après avoir recruté Vitinha, Hugo Etikite, Renato Sanches et Nordi Mukiele, le Paris-Saint-Germain souhaite encore se renforcer cet été. Intéressé par Fabian Ruiz, le club de la capitale - qui attend trois recrues supplémentaires cet été -serait également séduit par Frenkie de Jong. Toutefois, il n'a pas bougé son petit doigt sur ce dossier et la concurrence est féroce.

Told PSG still hoping for as many as three new signings. Club have not made any significant approach at this stage for Frenkie de Jong. Only Chelsea and Manchester United pushing for now. As previously reported, if #CFC proceed with an offer they want full player buy-in first.