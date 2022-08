Mercato - Foot - PSG

PSG : Ça se confirme pour le transfert de ce crack de Galtier

Après le départ de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma sous forme d’un prêt, le Paris-Saint-Germain devrait perdre un autre milieu de terrain : Dina-Edimbe. En effet, Francfort est sur les traces du crack parisien et les négociations entre les deux clubs avancent dans le bon sens. A tel point que le PSG a reçu une offre de transfert.

Dans les petits papiers de l’Eintracht Francfort, Eric Junior Dina-Edimbe devrait quitter prochainement le Paris-Saint-Germain. Comme on vous l’annonçait sur le10sport.com , le club allemand pousse fort pour pouvoir attirer le milieu parisien dans son effectif.

News #Ebimbe: He‘s one of Frankfurts transfer targets if other players leave the club. Like Hrustic who is a candidate for sale. We have reported about it yesterday in our show Transfer Update. @Sky_Marc @SkySportDE 🇫🇷🇨🇲